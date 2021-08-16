Среди сотрудников исправительных учреждений прошел турнир по шахматам

В Государственной службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики состоялся шахматный турнир среди сотрудников.
В соревнованиях приняли участие более 10 шахматистов из числа сотрудников учреждения в режиме видео-формата.
В результате интеллектуальной борьбы места распределились следующим образом.
Призерам были вручены грамоты, победитель турнира отмечен грамотой и кубок.
"Шахматы – это универсальное занятие, удивительная логическая игра которое сочетает в себе игровой, соревновательный и развивающий элементы. Это игра, подходящая для разных возрастных групп, способствующая интеллектуальному развитию, что важно в любом возрасте", – отметил начальник Управления по воспитальной работе полковник внутренней службы Бердикожоев Нурдин Эмилбекович.
Стоит отметить, что турнир вызвал интерес не только у игроков, но и у болельщиков. Поддержать представителей своих отделов пришли сотрудники разных служб учреждения. В планах организаторов проводить подобные мероприятия на регулярной основе.