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Среди сотрудников исправительных учреждений прошел турнир по шахматам

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- Бакыт Басарбек
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В Государственной службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики состоялся шахматный турнир среди сотрудников.

В соревнованиях приняли участие более 10 шахматистов из числа сотрудников учреждения в режиме видео-формата.

В результате интеллектуальной борьбы места распределились следующим образом.

  1. Почетное первое место занял врач МПО Жаныбеков Кайрат Жаныбекович
  2. Вторым стал начальник ОО и БГФХУ подполковник в/с Туратов Марс Суйунбекович.
  3. Третье место занял старший инструктор Группы пожарной профилактики майор в/с Мурзаев Болотбек Дуйшеевич
.

Призерам были вручены грамоты, победитель турнира отмечен грамотой и кубок.

"Шахматы – это универсальное занятие, удивительная логическая игра которое сочетает в себе игровой, соревновательный и развивающий элементы. Это игра, подходящая для разных возрастных групп, способствующая интеллектуальному развитию, что важно в любом возрасте", – отметил начальник Управления по воспитальной работе полковник внутренней службы Бердикожоев Нурдин Эмилбекович.

Стоит отметить, что турнир вызвал интерес не только у игроков, но и у болельщиков. Поддержать представителей своих отделов пришли сотрудники разных служб учреждения. В планах организаторов проводить подобные мероприятия на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/404969
Теги:
ГСИН, турнир, шахматы, Кыргызстан
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