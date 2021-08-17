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Никакого национализма быть не должно!

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- Сергей Швец
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Неожиданно широкий, даже международный резонанс вызвал инцидент, произошедший в игротеке SMagic, расположенной в здании "Технопарка". Нетрезвый хам потребовал, чтобы русскоязычная кассир говорила с ним на кыргызском языке. После выяснения отношений он швырнул в сотрудницу лежавший на столе калькулятор. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

За девушку вступилось посольство России, которое на своей странице в социальных сетях заявило о недопустимости подобных случаев.

Затем Государственный комитет национальной безопасности КР объявил хулигану Алимбаеву официальное предостережение. Чекисты напомнили, что в соответствии с Конституцией Кыргызстана русский язык в стране является официальным, а за разжигание межнациональной розни предусмотрена уголовная ответственность.

Во время встречи министра иностранных дел Руслана Казакбаева с чрезвычайным и полномочным послом России в КР Николаем Удовиченко обсуждался и этот инцидент. По мнению Казакбаева, единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в стране и притеснение граждан по национальному и религиозному признаку. Он особо отметил, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком.

Депутаты Государственной думы России подготовили обращение на имя спикера парламента Кыргызстана с просьбой взять под личный контроль ситуацию с нападением на девушку.

- Это не первый случай, учитывая избиение русского мальчика в спортивном лагере за его национальность и вероисповедание. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей, - написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский вообще устроил акцию протеста у здания посольства Кыргызстана в Москве.

Позже стало известно, что по факту нападение на кассира игротеки SMagic отечественная милиция завела уголовное дело. Назначены судебно-медицинская и судебно-лингвистическая экспертизы. А МВД РФ запретило Алимбаеву въезд на территорию России в течение 10 лет.

Но, пожалуй, самую верную оценку произошедшему дал известный блогер Илья Варламов.

- Негодующие требуют немедленной реакции, защиты русского населения, санкций и чуть ли не военного вмешательства. Но это уже перебор. Я не люблю националистов. Ни кыргызских, ни казахских, ни русских. И, конечно, я бы хотел, чтобы русские люди везде чувствовали себя в безопасности и чтобы ни одна гадина не высказывала им за то, что они говорят на русском языке.

- Но также я бы хотел, чтобы и кыргызы, и узбеки, и казахи чувствовали себя в России так же комфортно, как мы хотим, чтобы они относились к русским у себя на родине, - написал Варламов.

Вот это самая правильная позиция. Национализма, тем более в экстремальных проявлениях, просто вообще не должно быть. И только тогда мы будем жить в мире и согласии.


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URL: https://www.vb.kg/404980
Теги:
ГКНБ, МВД, МИД, кыргызский язык, посольство, Россия, русский язык, язык, межнациональная вражда
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