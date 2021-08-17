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Моноспектакль Ирины Сурковой получил награду фестиваля "Островский-FEST"

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- Анастасия Карелина
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Моноспектакль актрисы Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Ирины Сурковой "Есть музыка над нами" получил награду III Международного фестиваля камерных театральных форм "Островский-FEST". Об этом артистка сообщила на своей личной страничке в сети Facebook.

Международное культурное событие проходило в Кинешемском драматическом театре имени А. Н. Островского. Организовывали "Островский-FEST": правительство Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, администрация городского округа Кинешма и Кинешемский драматический театр имени А. Н. Островского.

Фестиваль в этом году собрал гостей и участников из разных стран. Нашу республику представила Ирина Суркова со своим литературным моноспектаклем "Есть музыка над нами", созданным по стихам и прозе Осипа Мандельштама. Приглашение на фестиваль поступило Сурковой благодаря ее участию с этим же моноспектаклем в другом российском смотре "Москва – город мира".

Представление "Есть музыка над нами" идет на Малой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова с ноября 2017 года. А в Кинешме Ирина получила за него диплом в номинации "Рождение музыки из духа поэзии: за глубокое проникновение в художественный мир поэта".


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URL: https://www.vb.kg/404983
Теги:
награда, Россия, театр, фестиваль, Кыргызстан
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