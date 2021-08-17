Учителя из Кыргызстана побывали на экскурсии в Москве

Десять учителей из Кыргызстана, ставшие победителями конкурса "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты", посетили Москву с 9 по 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В течение пяти дней для кыргызстанских педагогов была организована насыщенная экскурсионная программа с посещением главных достопримечательностей столицы России.

Конкурс проводился в период с 1 декабря 2019 года по 1 июля 2021 года для учителей русского языка и литературы, работающих в общеобразовательных учебных заведениях Кыргызстана, и состоял из нескольких этапов.