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В Алайском районе 13-летняя девочка подозревается в серии краж

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- Оксана Гут
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В Алайском районе 13-летняя девочка подозревается в серии краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

С марта по настоящее время в ОВД Алайского района в айылном аймаке Гулчо поступило несколько заявлений о краже денег и ценных вещей из салонов авто.

По подозрению в совершении серии краж милицией была задержана местная жительница ученица 8-го класса 13-летняя Н.С. Установлено, что вместе с мамой с целью зарабатывания денег они готовили манты и продавали их на базаре. Пользуясь тем, что некоторые люди оставляли машины открытыми и уходили на базар, девочка совершала кражи.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 (кража) УК КР, начато досудебное производство.

Самая крупная кража составила 2800 долларов, часть украденного найдено в доме девочки и возвращено жертвам. Подросток теперь будет находиться под наблюдением сотрудников ИДН.


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URL: https://www.vb.kg/404988
Теги:
кража, несовершеннолетние, Ошская область, уголовная ответственность, Кыргызстан, УВД
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