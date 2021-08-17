В Алайском районе 13-летняя девочка подозревается в серии краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

С марта по настоящее время в ОВД Алайского района в айылном аймаке Гулчо поступило несколько заявлений о краже денег и ценных вещей из салонов авто.

По подозрению в совершении серии краж милицией была задержана местная жительница ученица 8-го класса 13-летняя Н.С. Установлено, что вместе с мамой с целью зарабатывания денег они готовили манты и продавали их на базаре. Пользуясь тем, что некоторые люди оставляли машины открытыми и уходили на базар, девочка совершала кражи.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 (кража) УК КР, начато досудебное производство.

Самая крупная кража составила 2800 долларов, часть украденного найдено в доме девочки и возвращено жертвам. Подросток теперь будет находиться под наблюдением сотрудников ИДН.