Кыргызстан примет участие в 26-ой конференции по изменению климата

Кыргызстан примет участие в 26-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP-26. Это мероприятие планируется провести в городе Глазго (Великобритания) с 1 по 12 ноября 2021 года под председательством правительства Великобритании и при поддержке правительства Шотландии. Эта конференция должна стать первой глобальной оценкой, намеченной в Парижском соглашении. Изначально мероприятие было запланировано на ноябрь 2020 года. Но, как сообщили в ПРООН в Кыргызстане, оно было отложено на год в связи с пандемией COVID-19.

Предыдущая всемирная климатическая конференция COP-25 состоялась в декабре 2019 года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов.

Евросоюз и ООН среди прочих выразили глубокое разочарование итогами конференции и выразили надежду, что на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.

Напомним, что в настоящее время в Кыргызстане разрабатывается "Национальный документ с изложением позиции по климатической политике Кыргызской Республики". После его окончательного утверждения он будет передан правительству страны. А непосредственная презентация этого важного документа пройдет от лица руководства нашей республики на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP-26.

Тем временем члены общественного объединения "Зеленый альянс Кыргызстана" в преддверии 26-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, выступили с заявлением о том, что руководству Кыргызстана необходимо проявить политическую волю в вопросе изменения климата. Они подготовили документ от гражданского сектора республики, отражающий их видение по действиям страны в рамках будущих угроз изменения климата, по формированию эффективной климатической политики и участию Кыргызстана в международных процессах для привлечения климатических инвестиций.