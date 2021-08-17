У министра экономики и финансов два новых заместителя

Сегодня, 17 августа, в Министерстве экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров представил коллективу нового заместителя министра Данияра Амангельдиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров страны Улукбек Марипов.

Данияр Амангельдиев пришел на должность замминистра вместо Айдина Шаршеева. С 2018 по 2020 год занимал должность мэра города Токмока.

Также коллективу на позицию заместителя министра был представлен Руслан Татиков. Он пришел на должность замминистра вместо Мирланбека Байгончокова. С 2018 года занимал должность начальника управления государственного долга Министерства экономики и финансов.