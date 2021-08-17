В Караколе мужчина в пьяной ссоре насмерть забил мужа своей сестры

В результате пьяной ссоры, житель Каракола насмерть забил мужа своей сестры. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В дежурную часть ОВД г. Каракол поступило сообщение из областной объединенной больницы о том, что к ним с многочисленными телесными повреждениями поступил мужчина европейской национальности в возрасте 40-45 лет. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении.

Данное сообщение было зарегистрировано в ЕРПП ОВД г. Каракол и было начато досудебное производство по ст. 138 ч.3 п.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекший по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть наступила в результате сильных побоев.

В ходе проведенных следственно-розыскных мероприятий была установлена личность погибшего. Им оказался 43-летний местный житель. Также установлен подозреваемый в совершенном особо тяжком преступлении 30-летний Ф.А., который был доставлен в городской отдел милиции.

В ходе предварительного допроса он полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

По его показаниям, он вечером зашёл в магазин, где встретил мужа своей сестры. Купив спиртные напитки, они вышли на улицу и стали распивать. Далее между ними произошла пьяная ссора. В результате чего, Ф.А. нанес родственнику телесные повреждения.

В отношении подозреваемого, решением городского суда, избрана мера пресечение виде заключения под стражу. В рамках досудебного производства ведутся следственные мероприятия.