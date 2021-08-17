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Депутат - Совбезу: Экипировать пограничников, усилить контроль за границей

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- Оксана Гут
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Экипировать спецслужбы и пограничников, усилить внимание на пропускных пунктах. С таким предложением к Совбезу обратилась депутат Жогорку Кенеша, член парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Ирина Карамушкина.

Нардеп высказалась по поводу политической ситуации в Афганистане.

"Во-первых, действительно, в городе стало наблюдаться много иностранных граждан или это наши "таблиговцы", но то что у нас полно "спящих ячеек", знаю, что спецслужбы в курсе! Тем более в тюрьмах сотни и сотни сидят представители "Таблиги", в т.ч. и женщины, в этом вопросе усилить контроль!

Во - вторых, возможно ли, из той суммы, что хотели выделить на закуп джипов для акимов районов, приобрести нормальную экипировку и обмундирование для всех спецслужб и пограничников, кто отвечает за безопасность границ и нацбезопасность республики?

Так же в десятки раз усилить внимание и принципиальность на пропускных пунктах, чтоб не въезжали беженцы в рефрижераторах и др. способом нелегально из Афганистана. При этом считаю, что в военкоматах (на всякий случай) провести "перекличку" всех афганцев, кто остался в строю, они практически ещё помнят как ведут и что ожидать от "талибановцев"…", - написала в соцсетях Карамушкина.

Она также призвала граждан не паниковать, а просто "быть бдительней и в случае какого-то подозрительного движения непонятных лиц сообщать ГКНБ".


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URL: https://www.vb.kg/404997
Теги:
Афганистан, граница, безопасность, Талибан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ГКНБ, Погранслужба, Ирина Карамушкина
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