Разыскивается постоялец соцобщежития, страдающий психическим расстройством

Отделом внутренних дел Московского района Чуйской области разыскивается без вести пропавший Иван Николаевич Литвинов. Об это сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Мужчина 1997 года рождения, проживает в селе Мураке Социальная деревня "Манас" Московского района.

29 июня 2021 года примерно в 17:30 часов он вышел из территории социальной деревни и не вернулся.

Приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие рыжие, брови густые, уши оттопыренные.

Был одет: футболка белого цвета, спортивные штаны синего цвета, на ногах шлепки синего цвета.

Особые приметы: Возможно имеет бороду и страдает психическим расстройством.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о нем, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Московского района (0312) 60-77-27, 03131 5-21-31, 0707 54-21-71, 0550 22-17-17, 0701-15-85-05, 0755-15-85-05.