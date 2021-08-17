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Мирлан Бакиров: Рынок Сары-Озон возвращен государству

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- Бакыт Басарбек
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Рынок Сары-Озон (Дыйкан) в Бишкеке полностью возвращен государству. Об этом сегодня, 17 августа, на пресс-конференции рассказал глава Фонда управления государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, недавно Верховный суд вынес решение по этому рынку.

- На сегодня идут судебные разбирательства по объектам, которые в свое время незаконно были приватизированы. Несколько лет ФГИ судился с ОАО "СПАБ" по данному рынку. На сегодняшний день Верховным судом вынесено решение о возвращении в собственность государства этого рынка площадью 2,96 га участка. Сейчас идет процедура инвентаризации, - сказал Бакиров.


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URL: https://www.vb.kg/405004
Теги:
Мирлан Бакиров, рынок, суд, Кыргызстан, Фонд госимущества
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