Мирлан Бакиров: Рынок Сары-Озон возвращен государству

Рынок Сары-Озон (Дыйкан) в Бишкеке полностью возвращен государству. Об этом сегодня, 17 августа, на пресс-конференции рассказал глава Фонда управления государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, недавно Верховный суд вынес решение по этому рынку.

- На сегодня идут судебные разбирательства по объектам, которые в свое время незаконно были приватизированы. Несколько лет ФГИ судился с ОАО "СПАБ" по данному рынку. На сегодняшний день Верховным судом вынесено решение о возвращении в собственность государства этого рынка площадью 2,96 га участка. Сейчас идет процедура инвентаризации, - сказал Бакиров.