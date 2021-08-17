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MegaCom может быть продан Национальному банку

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- Александра Василькова
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Рассматривается возможность покупки ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom) Национальным банком. Такое заявление сделал председатель Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров на пресс-конференции.

- На сегодня первая задача кабмина - переоценка, актуализация стоимости госкомпании, во-вторых, необходимо определить метод, каким будет продан оператор, существует три варианта: аукцион, конкурс и прямая продажа. Какие компании могут участвовать, мы пока не знаем. Но сегодня есть намерения у Национального банка в приобретении ЗАО "Альфа телеком", о чем председатель Нацбанка сообщил на заседании в ЖК, - сказал Бакиров.

По его словам, есть и другие претенденты на покупку, правда, не уточнил какие именно. При этом глава ФУГИ отметил, что перед продажей активы сотовой компании обязательно будут переоценивать.

- Парламент согласился включить MegaCom в программу приватизации. Сейчас идет процедура инвентаризации компании. Будет создана специальная комиссия, все процедуры будут идти открыто. В 2019 году стоимость MegaCom оценивалась в 19 миллиардов сомов, потом ее снизили до 14 миллиардов. Но покупателя так и не нашли, - рассказал Мирлан Бакиров.

Он также пояснил, что в общей сложность в настоящее время к продаже готовятся 25 государственных компаний и доли в них. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, на пресс-конференции заявил глава ФУГИ Мирлан Бакиров.

По его, есть как предложения по продаже целых ОсОО, так и государственной доли в ряде предприятий.

- ‎В перечень предприятий, готовящихся к приватизации согласно государственной программе, включены "Евразийский сберегательный банк", доли в "‎Гарантийном фонде" и "‎Бакай Банке" и другие. В общей сложности кабинет словам министров одобрил продажу 25 госактивов, ‎- сказал он.

Бакиров подчеркнул, что процесс приватизации государственной собственности сложный и потребует немало времени.


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URL: https://www.vb.kg/405007
Теги:
MegaCom, Фонд госимущества, Кыргызстан
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