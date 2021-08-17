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В Москве арестовали выкинувшую дочь в мусорку женщину. Она уроженка КР

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- ВБ
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16 августа в мусорном баке на улице Усачева,14 обнаружили новорожденную девочку, ее госпитализировали. Женщина, выбросившая свою новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы, арестована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую прокуратуру.

"Суд, с учетом позиции прокуратуры, арестовал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщает надзорное ведомство.

Как сообщает Хамовнический суд Москвы, а арестована до 14 октября.

В мусорном контейнере на улице Усачева,14 августа была найдена новорожденная девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенок госпитализирован, его осматривают врачи. В ходе допроса 41-летняя мать сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности.

Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль. Прокуратура и полиция проводят проверки по данному факту.

Telegram-канал Кыргыз Келечеги пишет, что арестованная гражданка Кыргызстана Элина Жумагулова.


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URL: https://www.vb.kg/405008
Теги:
Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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