Найдена 17-летняя Саида. Она уехала со своим парнем в Ош

Сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района найдена живой и здоровой без вести пропавшая 17-летняя Исмаилова Саида.

Напомним, ранее сообщалось, что девушка вышла из дома в Ново-Павловке и пропала. О ней не было никаких вестей около двух недель.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района 16 августа несовершеннолетняя была найдена в съёмной квартире города Ош вместе со своим предполагаемым парнем.

17 августа сотрудниками милиции они доставлены в ОВД Сокулукского района для выяснения всех обстоятельств дела.

"В связи с участившими случаями ухода несовершеннолетних детей из дома ГУВД Чуйской области напоминает гражданам о необходимости постоянного контроля своих несовершеннолетних детей. При этом сотрудники милиции также рекомендуют гражданам побольше беседовать со своими детьми в целях повышения доверительных отношений. Ведь зачастую уходы детей из дома совершаются из-за возникших ссор и недопониманий между родителями и подростками.

Хотелось бы также обратится к подрастающему поколению и сообщить, что уход из дома не решает возникшие проблемы в семье, а наоборот подвергает в первую очередь опасности самих вас. В любой ситуации только обдуманные решения и разговоры с родителями могут решить возникшие трудности в жизни!", - говорится в сообщении ГУВД.