Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

Народная новость: таксисты занимают остановку общественного транспорта

271  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке жители не первый год жалуются на таксистов, занимающих остановки общественного транспорта. Из-за этого маршруткам, автобусам и троллейбусам невозможно подъехать к остановочной площадке и пассажирам приходиться выходить на проезжую часть, возмущаются читатели VB.KG.

Горожанка Сабина Ккк сообщает, что аварийная ситуация сложилась на остановке возле Аламединского рынка по улице Алма-Атинская.

"Таксисты заезжают на бордюры, чуть не сбивая людей. Маршрутки останавливаются на полдороги, пассажиры выбегают на дорогу, подвергая опасности и себя и других участников дорожного движения. Какие органы, которые занимаются этими вопросами?", - возмущена бишкекчанка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405012
Теги:
ДТП, остановки, Бишкек, Кыргызстан, автобусная остановка, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  