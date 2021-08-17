Народная новость: таксисты занимают остановку общественного транспорта

В Бишкеке жители не первый год жалуются на таксистов, занимающих остановки общественного транспорта. Из-за этого маршруткам, автобусам и троллейбусам невозможно подъехать к остановочной площадке и пассажирам приходиться выходить на проезжую часть, возмущаются читатели VB.KG.

Горожанка Сабина Ккк сообщает, что аварийная ситуация сложилась на остановке возле Аламединского рынка по улице Алма-Атинская.

"Таксисты заезжают на бордюры, чуть не сбивая людей. Маршрутки останавливаются на полдороги, пассажиры выбегают на дорогу, подвергая опасности и себя и других участников дорожного движения. Какие органы, которые занимаются этими вопросами?", - возмущена бишкекчанка.