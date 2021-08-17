Из Афганистана эвакуированы 9 кыргызстанцев

В связи с нестабильной ситуацией в Афганистане МИД КР совместно с Посольством КР в Исламской Республике Афганистан продолжают вести работы по эвакуации граждан Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы МИД КР, по состоянию на 17 августа при содействии Посольства эвакуировано 9 граждан Кыргызской Республики.

"Все остальные граждане находятся в безопасности, и в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по их перемещению в здание дипломатической миссии Кыргызской Республики в Кабуле", - говорится в сообщении.

Касательно граждан Афганистана, обратившихся за помощью по вопросам получения визы и эвакуации в Кыргызскую Республику, предположительно являющихся этническими кыргызами, в настоящее время информация проверяется.