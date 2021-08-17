Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

Из Афганистана эвакуированы 9 кыргызстанцев

263  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с нестабильной ситуацией в Афганистане МИД КР совместно с Посольством КР в Исламской Республике Афганистан продолжают вести работы по эвакуации граждан Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы МИД КР, по состоянию на 17 августа при содействии Посольства эвакуировано 9 граждан Кыргызской Республики.

"Все остальные граждане находятся в безопасности, и в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по их перемещению в здание дипломатической миссии Кыргызской Республики в Кабуле", - говорится в сообщении.

Касательно граждан Афганистана, обратившихся за помощью по вопросам получения визы и эвакуации в Кыргызскую Республику, предположительно являющихся этническими кыргызами, в настоящее время информация проверяется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405017
Теги:
Афганистан, посольство, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  