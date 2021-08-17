Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

В Москве четырех граждан Кыргызстана отправили на 15 суток

163  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шестеро граждан Кыргызстана было доставлено в районный отдел полиции "Царицыно" в Москве. Выяснением обстоятельств этого инцидента оперативно занялись в посольстве КР в РФ.

Как рассказали в дипмиссии, в целях оказания соотечественникам консульско-правовой помощи сотрудник консульского отдела дважды выезжал в "Царицыно" - днем и после 21.00.

Двоих из задержанных отпустили после наложения административного штрафа в размере 500 рублей. В отношении четверых применен административный арест на 15 суток на основании статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство).

Как установлено, молодые граждане государств Центральной Азии играли в футбол, в ходе которой произошла словесная перепалка. Жители близлежащего дома вызвали полицию.

"Посольством принимаются соответствующие меры реагирования", - сообщили в дипмиссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405020
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  