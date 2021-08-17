В Москве четырех граждан Кыргызстана отправили на 15 суток

Шестеро граждан Кыргызстана было доставлено в районный отдел полиции "Царицыно" в Москве. Выяснением обстоятельств этого инцидента оперативно занялись в посольстве КР в РФ.

Как рассказали в дипмиссии, в целях оказания соотечественникам консульско-правовой помощи сотрудник консульского отдела дважды выезжал в "Царицыно" - днем и после 21.00.

Двоих из задержанных отпустили после наложения административного штрафа в размере 500 рублей. В отношении четверых применен административный арест на 15 суток на основании статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство).

Как установлено, молодые граждане государств Центральной Азии играли в футбол, в ходе которой произошла словесная перепалка. Жители близлежащего дома вызвали полицию.

"Посольством принимаются соответствующие меры реагирования", - сообщили в дипмиссии.