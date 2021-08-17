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Ведущие урологи из Узбекистана показали мастер-класс врачам из Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Ведущие врачи из Республиканского центра урологии Узбекистана провели серию лапароскопических операций в Кыргызстане, которые ранее не делались в нашей стране.

- На базе нашего центра узбекские коллеги прооперировали несколько человек со сложными патологиями. Например, с помощью лапароскопа (через небольшие проколы размером до 1 сантиметра) сделали пластику лоханочно-мочеточникового сегмента, поскольку из-за его сужения у пациента был затруднен отток мочи из почки. Что в придачу вызывали еще и боли в пояснице, и ухудшало функциональное состояние почки, - сказала VB.KG известный в нашей стране хирург Ольга Васильева.

По ее словам, эта проблема в нашем регионе, несомненно, актуальна. Вообще больных с разными урологическими заболеваниями в нашей стране очень много.

- Пластика лоханки и мочеточника является малоинвазивным и эффективным методом лечения, который исключает повреждения соседних органов и тканей. Он практикуется в ведущих зарубежных клиниках. Для нашей республики это новая методика. Но у нас уже есть хорошо подготовленные врачи, которые проходили стажировку в Узбекистане и освоили там эту технологию. Во время мастер-класса, проведенного узбекскими коллегами, с ней могли познакомиться все специалисты этого профиля, - отметила Ольга Игоревна.

Узбекскими урологами была проведена еще одна интересная операция по поводу подковообразной почки. Как пояснила доктор Васильева, это врожденная аномалия, при которой обе почки сращиваются между собой в области нижнего или верхнего полюса с образованием перешейка. Аномалия сопровождается болями и предрасполагает к возникновению различного рода урологических заболеваний. Узбекские врачи разъединили почки и восстановили их физиологическую позицию.

- Как известно, медицина не имеет и не должна иметь границ, чтобы врачи могли общаться, учиться друг у друга и эффективнее помогать своим больным. Каждая встреча с зарубежными коллегами обогащает знаниями, придает новый импульс развитию самых совершенных форм борьбы с различными болезнями, - рассказала Ольга Васильева.


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URL: https://www.vb.kg/405023
Теги:
Узбекистан, хирургия, медицина, врачи
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