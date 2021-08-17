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GENESIS прозвучит на берегу Иссык-Куля

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- Анастасия Карелина
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Симфоническая поэма израильского композитора Баруха Берлинера Genesis ("Сотворение мира") 22 августа прозвучит в культурном центре "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на Иссык-Куле. Событие будет посвящено 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Впервые в Кыргызстане эта симфоническая поэма для чтеца и оркестра была исполнена в апреле нынешнего года. В рамках мирового турне Бишкек посетил и сам ее автор - израильский композитор, поэт, философ и математик Барух Берлинер. Исполнялось произведение на Большой сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Тексты из священного Писания, переведенные на кыргызский язык, со сцены читала солистка оперной труппы Бактыгуль Бокоева. На экране же зрители могли видеть текст, написанный в Торе на иврите. А музыка, повествующая о возникновении нашей вселенной и зарождении человечества, звучала в исполнении музыкантов Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. За дирижерским пультом в тот вечер был Михаил Кирхгофф - главный дирижер Московского молодежного симфонического оркестра и Калининградского музыкального театра, артистический директор и главный дирижер фестивалей Eurasian stars и "Ак Эртiс", президент Фонда развития евразийского искусства.

Ранее Genesis исполняли в России, Беларуси, Молдове, Эстонии, Болгарии, Польше, Франции, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, конечно же, Израиле. Сочинение 79-летнего композитора - попытка приблизить Библию к слушателю, дав людям шанс в доступной форме услышать божественное слово и сделать свой выбор между добром и злом. Поэма Genesis состоит из семи частей: Адам и Ева, изгнание из рая, Каин и Авель, Ной, Потоп и так далее.

Но вот 22 августа публику ждет еще более интересное зрелище, чем то, на котором некоторые побывали весной. На сцену в Чолпон-Ате вновь выйдут музыканты оркестра имени Джумахматова, и дирижировать будет Михаил Кирхгофф. Но вот чтецом станет Ассоль Молдокматова. Кроме того, выступит академический хор Кыргызского национального театра оперы и балета имени Малдыбаева и Детский хор РСМШ имени Шубина.

Организуют же столь необычный проект израильский продюсер Наум Слуцкер, Общероссийский кыргызский конгресс, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и культурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/405024
Теги:
дети, Израиль, концерт, Россия, Чолпон-Ата, Иссык-Куль, Театр оперы и балета
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