На Кумторе запущены масштабные процессы модернизации производства

С введением временного внешнего управления в "Кумтор Голд Компани" (КГК) запущены масштабные процессы модернизации производства.

Все подразделения компании внедряют современные технологии. Новая стратегия разработки месторождения, которую инициировал Тенгиз Болтурук, основана на рациональном использовании имеющихся ресурсов и бережном отношении к окружающей среде.

В горнодобывающей промышленности Тенгиз Болтурук работает почти 35 лет, он трудился в 18 международных горнорудных проектах в 13 странах мира.

Свои инновационные знания и опыт вкладывает в развитие родного Кыргызстана, стремясь превратить рудник "Кумтор" в современное, высококлассное и безопасное для человека и окружающей среды предприятие.

К примеру, Тенгиз Болтурук внедрил проект разработки недавно выявленных окисленных руд, о существовании которых предыдущие руководители КГК даже не догадывались. Данная руда может значительно увеличить ресурсы месторождения, сейчас проводится оконтуривание рудной зоны.

Другой жизненно важный проект связан с разработкой хвостохранилища.

Современные технологии сегодня позволяют извлечь золото, которое остается в руде после переработки. А самое главное – теперь хвостохранилище не будет представлять угрозы для природы и населения.

- За 20 лет работы хвостохранилища в нем накопилось порядка 100 тонн золота. На данном этапе идет разработка проекта по переработке этой руды, - рассказал старший инженер-гидротехник Мелис Турдукеев.

Полным ходом идет модернизация и на золотоизвлекательной фабрике. Здесь одновременно реализуются сразу несколько крупных и важных проектов, которые сделают производство более эффективным и безопасным.

В частности, заказаны и в ближайшее время поступят самые современные и точные из существующих на сегодня цианидные анализаторы, они будут надежно следить за тем, как используется опасный реагент.

Менеджер золотоизвлекательной фабрики Нурдин Усенов поясняет, что будет исключен человеческий фактор.

- Цианидные анализаторы в автоматизированном режиме определят уровень выхода цианида и передадут точные данные дежурному оператору, - говорит он.