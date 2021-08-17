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Медикам-кыргызстанцам в России вручили благодарственные грамоты

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- Нина Ничипорова
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Чрезвычайный и полномочный посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат приняла участие в первой встрече с представителями Ассоциации медицинских работников Кыргызстана и России.

Посол Г.-К. Самат выразила благодарность за помощь медикам-кыргызстанцам, находящимся в Российской Федерации, которые по зову сердца приехали на родину в трудный момент борьбы с коронавирусом, чтобы вместе со своим коллегами помогать своим соотечественникам. Это – и есть патриотизм в высшем понимании этого слова, профессиональный долг, выполненный командой специалистов.

Посол КР в РФ подчеркнула, что Российская Федерация как стратегический партнер и союзник Кыргызстана оказала и оказывает неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ходе встречи посол КР в РФ вручила благодарственные грамоты представителям медицинских работников Кыргызстана и России, а также Роспотребнадзора за РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.


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URL: https://www.vb.kg/405026
Теги:
медицина, врачи, посол, коронавирус
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