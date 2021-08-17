"Газпром Кыргызстан" предлагает должникам погасить долги и не платить пеню

В Бишкеке призывают должников погасить задолженность за природный газ. В случае неуплаты основного долга в квартирах прекратят подачу газа, а частные дома обрежут от уличных газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ОсОО "Газпром Кыргызстан".

"Газпром Кыргызстан" с августа запускает акцию, которая продлится до 31 октября 2021 года. Если погасить задолженность полностью, компания спишет пеню за весь период неуплаты.

Сообщается, что выгоднее оплатить сейчас, потому что повторное подключение обойдётся примерно в 3 тысячи сомов и будет возможно только после полной уплаты долга.

Как узнать, есть ли задолженность и пеня?

посмотреть в квитанции за газ; позвонить в колл-центр "Газпром Кыргызстан" - 4444. С мобильного - бесплатно.

Чтобы погасить задолженность, нужно полностью оплатить сумму.

Как можно оплатить: