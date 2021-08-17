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От постковидной пневмонии скончался старейший археолог КР Асан Абетеков

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- Александр Тузов
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На 84-м году жизни от тяжелой болезни погиб заслуженный деятель культуры Кыргызстана археолог Асан Кемелович Абетеков. Об этом VB.KG cообщили его коллеги-археологи.

Абетеков родился 17 апреля 1938 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области, в 1959-м закончил исторический факультет Кыргызского государственного университета.

Работал в Институте истории Академии наук Киргизской ССР и на кафедре философии, истории и теории культуры КНУ имени Жусупа Баласагына.

Его раскопки в основном охватывали эпохи скифов и других древних кочевников на территориях Кыргызстана, Казахстана и Южной Сибири. Особенно успешно он занимался исследованием усуньских погребальных курганов в Чуйской долине.


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URL: https://www.vb.kg/405034
Теги:
Кыргызгаз, археология, похороны
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