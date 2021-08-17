Премьер-министры стран-участниц ЕАЭС соберутся в Чолпон-Ате 19 августа

С 19 по 20 августа 2021 года в городе Чолпон-Ата пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров КР.

В мероприятии примут участие Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В качестве наблюдателей в заседании примут участие Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (посредством видеоконференцсвязи).

Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах.

Главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия и ряд других актуальных вопросов повестки дня.