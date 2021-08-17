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В столице задержан подозреваемый в мошенничестве с мобильными телефонами

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- Анастасия Карелина
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Столичными оперативниками задержан подозреваемый в мошеннических действиях. Всего за два месяца этот гражданин завладел суммой в 1 миллион 850 тысяч сомов, пообещав поставку iPhone 12. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.

21 июня в УВД Октябрьского района кыргызской столицы с письменным заявлением обратился некий У.Д. Он просил принять меры в отношении гражданина С.Р., который в период с октября по ноябрь прошлого года обманным путем, обещая импорт мобильных телефонов марки iPhone 12, завладел денежными средствами на общую сумму - 1 миллион 850 тысяч сомов. Получив деньги, С.Р. все это время скрывался.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района. Начато досудебное производство по статье 204 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных и розыскных мероприятий, оперативники третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района задержали гражданина 1996 года рождения. Подозреваемый был доставлен в следственную службу. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время следственные и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого и к другим фактам преступлений продолжаются. Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 0(559)102-885 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/405036
Теги:
ГУВД, ИВС, УВД, задержание, мошенничество, Октябрьский район, Бишкек
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