Электронная запись в первый класс школ Кыргызстана продолжается

В Кыргызстане продолжается запись в первые классы государственных школ через Автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу". По данным 16 августа, через сайт в первый класс принято 26 205 детей. Об этом VB.KG сообщили в Министерство образования и науки.

Как показывает статистика сайта на 17 августа в Бишкеке из имеющихся 16 тысяч 813 квот в муниципальных школах одобрено 13 тысяч 198 заявок. Отметим, что частные школы, а также государственные специализированные или вспомогательные заведения не принимают первоклассников по электронной записи.

С 15 февраля 2021 года осуществляется прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год через Автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу" в следующих городах: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Токмок, Кара-Балта, Кызыл-Кыя. Кроме того, охват электронной записью в первый класс расширен в следующих городах: Каракол, Талас, Нарын, Баткен и Кара-Суу. Прием детей в первый класс в школы других городов и сел осуществляется вне автоматизированной информационной системы "Электронная запись в школу".

"В настоящее время продолжается прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год. На 16 августа текущего года через Автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу" в первый класс принято 26 205 детей", - сообщает Минобраз.

Всего же по данным Минобраза, в 2021/2022 учебном году в первый класс, и государственных и частных школ, ожидается принять 156 439 учащихся по всей республике, в том числе: