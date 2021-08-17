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Электронная запись в первый класс школ Кыргызстана продолжается

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане продолжается запись в первые классы государственных школ через Автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу". По данным 16 августа, через сайт в первый класс принято 26 205 детей. Об этом VB.KG сообщили в Министерство образования и науки.

Как показывает статистика сайта на 17 августа в Бишкеке из имеющихся 16 тысяч 813 квот в муниципальных школах одобрено 13 тысяч 198 заявок. Отметим, что частные школы, а также государственные специализированные или вспомогательные заведения не принимают первоклассников по электронной записи.

С 15 февраля 2021 года осуществляется прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год через Автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу" в следующих городах: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Токмок, Кара-Балта, Кызыл-Кыя. Кроме того, охват электронной записью в первый класс расширен в следующих городах: Каракол, Талас, Нарын, Баткен и Кара-Суу. Прием детей в первый класс в школы других городов и сел осуществляется вне автоматизированной информационной системы "Электронная запись в школу".

"В настоящее время продолжается прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год. На 16 августа текущего года через Автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу" в первый класс принято 26 205 детей", - сообщает Минобраз.

Всего же по данным Минобраза, в 2021/2022 учебном году в первый класс, и государственных и частных школ, ожидается принять 156 439 учащихся по всей республике, в том числе:

  1. в г. Бишкек – 20 980,
  2. в г. Ош – 9 212,
  3. в Нарынской области – 8 989,
  4. в Иссык-Кульской области – 9 850,
  5. в Джалал-Абадской области – 30 260,
  6. в Баткенской области – 15 949,
  7. в Чуйской области – 24 669,
  8. в Таласской области – 7 587,
  9. в Ошской области – 28 943.


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URL: https://www.vb.kg/405037
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, электронная очередь
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