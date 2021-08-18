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Ситуацию вокруг Афганистана рассмотрит Совет коллективной безопасности ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Таджикистана в городе Душанбе. Об этом говорится в комментарии Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, с которым он выступил "в связи с резким изменением ситуации в Исламской Республике Афганистан"

"Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - заявил Станислав Зась.

По его словам, в ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью данной организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности ОДКБ при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. "В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - подчеркнул Зась.

Он сообщил, что провел телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности страны Нассрулло Махмудзода. И в своем комментарии отметил: "В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет".

Генеральный секретарь также проинформировал, что уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.


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URL: https://www.vb.kg/405040
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, ОДКБ
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