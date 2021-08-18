Подростка, сбежавшего из Военно-Антоновского детдома вернули обратно

В Бишкеке нашли подростка, который больше месяца назад сбежал из Военно-Антоновского детского дома. В пресс-службе мэрии рассказали, как его нашли.

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о подростке, который живет в компьютерном клубе. Людям, которые его обнаружили, он представился Никитой и сообщил, что ранее он проживал в Центре реабилитации детей и молодежи, который в прошлом году закрыли. По его словам после закрытия центра его забрала мать. Однако местонахождение своей матери он не знает.

После публикации в СМИ сотрудник отдела поддержки семьи и детей Управления социального развития Первомайского района выехал на место нахождения юноши. При беседе с администратором автомойки "Магнит" выяснилось, что мальчик уже неделю не появляется. Позже Никиту нашли инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района.

Поговорив с мальчиком, выяснилось, что его зовут Колесник Вадим Александрович 2007 года рождения, в начале июля он сбежал из Военно-Антоновского детского дома.

"Сегодня, 17 августа, он передан под расписку заместителю директора Военно-Антоновского детского дома гр. Асаналиеву Т.Н. В связи с территориальной принадлежностью направлено ходатайство в ОПСД УСР Сокулукского района Чуйской области, для взятия несовершеннолетнего на контроль", - сообщает пресс-служба мэрии.

Также сообщается, что мать ребёнка лишена родительских прав на троих сыновей по причине того, что злоупотребляет спиртным, нигде не работает, попрашайничает и бросила детей, данные об отце и вовсе отсутствуют. По словам социальных работников, мальчик неоднократно сбегал из интерната, якобы для того чтобы заниматься попрошайничеством в столице и играть в компьютерные игры. К примеру, за этот год он сбегал уже два раза.