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В Ошской области достраивают школу стоимостью почти в миллион долларов

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- Ренат Кольцов
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Сегодня, пресс-служба Госстроя КР сообщила о готовности на 74 % новой школы в селе Орке Ошской области.

Сообщается, что подрядные организации проводят работу по установки кровли и оконных блоков. Ведутся внутренние отделочные и электромонтажные работы. Завершается установка систем отопления, водоснабжения, канализации и наружных сетей. Строители приступили к наружным отделочным работам и монтажу металлического ограждения территории будущей школы.

Отметим, что строительство объекта образования, рассчитанного на 375 ученических мест, было начато в январе 2020 года. Сметная стоимость новой школы составляет 986 750 долларов США, где из них профинансировано 532 845 долларов США.

Строительство школы планируется завершить к новому учебному году.


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URL: https://www.vb.kg/405044
Теги:
Госстрой, строительство, школа
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