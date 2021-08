Disney выпустил трейлер аниме-антологии Star Wars

В работе над Star Wars: Visions участвовали семь известных студий, в том числе Production IG и Trigger.

Всего в аниме-антологии Star Wars будет девять эпизодов, в том числе о Бобе Фетте, дроиде, мечтающем стать джедаем, о ситхах и джедаях.

Вместе с Production IG ("Призрак в доспехах") и Trigger, известной по Kill la Kill и Darling in the Franxx, над Visions работали такие анимационные студии, как Geno Studio, выпустившая Golden Kamuy, и Kinema Citrus, экранизировавшая Made in Abyss.

Star Wars: Visions выйдет 22 сентября в онлайн-кинотеатре Disney+.