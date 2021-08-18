В Бишкеке до +31°C, в Чолпон-Ате +21°C без осадков. Погода на 18 августа

Сегодня, 18 августа в Бишкеке: днем +29...+31 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Ночью +14...+16°C, без осадков

В Чолпон - Ате: днем +19 … +21°C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.Ночью +11...+13°C, без осадков.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg