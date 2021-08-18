К 30-летию независимости КР в республике пройдут соревнования по снайпингу

Федерация снайпинга Кыргызстана 28 августа приглашает профессионалов и любителей высокоточной стрельбы на соревнования, приуроченные к 30-летию независимости республики.

В программу соревнований включены упражнения на точность, скорость, внимательность, а также стрельба из устойчивых и неустойчивых положений и стрельба на короткие дистанции. Между участниками будет разыгран один комплект медалей за 1, 2 и 3 места.

К участию в матче допускаются кыргызстанцы, имеющие на законных основаниях огнестрельное оружие и действующее разрешение на его хранение и ношение, предварительно прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Зарегистрироваться и получить подробную информации можно на сайте Федерации снайпинга – sniper.kg, где опубликовано положение о предстоящем мероприятии.

Соревнования начнутся в 8.00 28 августа 2021 г. на территории спортивно-стрелкового клуба "Выстрел" в селе Баш-Кара-Суу. Участие в турнире бесплатное.

Напомним, Федерация снайпинга Кыргызстана была образована в июне этого года по инициативе стрелков-энтузиастов.

"Наша организация станет платформой для обмена знаниями и навыками между профессионалами и любителями высокоточной стрельбы. В числе целей федерации – повышение уровня стрелковой подготовки членов профессионального сообщества, создание новых методик подготовки, совершенствование снайперских систем, изучение передового опыта и развитие стрелкового искусства в Кыргызской Республике", - говорит Айдар Окенов, председатель правления Федерации снайпинга КР.

Организация также ставит перед собой задачи популяризировать и развивать высокоточную стрельбу в Кыргызстане, формировать культуру обращения и навыков безопасного владения огнестрельным нарезным оружием, а также пропагандировать здоровый образ жизни, патриотизм и бережное отношение к природе.