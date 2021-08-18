Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс депортирован из Кыргызстана

Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс, осуждённый в Кыргызстане, депортирован в США. Об этом редакции сообщили источники.
Накануне гражданин США был доставлен сотрудниками МВД в аэропорт "Манас".
Напомним, в апреле Эндрю Качинс был вызван на допрос в МВД по поводу полученной им подозрительной посылки.
В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией. Однако, внутри находились таблетки, позже установленные как прекурсоры и наркотические средства.
В июне он подал в отставку с поста президента АУЦА.
А 15 июля приговором Первомайского райсуда Бишкека Эндрю Качинс признан виновным по статье "Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах" Кодекса о проступках. Ему назначено наказание в виде штрафа в 60 тысяч сомов и депортации из страны.