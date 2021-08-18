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Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс депортирован из Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс, осуждённый в Кыргызстане, депортирован в США. Об этом редакции сообщили источники.

Накануне гражданин США был доставлен сотрудниками МВД в аэропорт "Манас".

Напомним, в апреле Эндрю Качинс был вызван на допрос в МВД по поводу полученной им подозрительной посылки.

В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией. Однако, внутри находились таблетки, позже установленные как прекурсоры и наркотические средства.

В июне он подал в отставку с поста президента АУЦА.

А 15 июля приговором Первомайского райсуда Бишкека Эндрю Качинс признан виновным по статье "Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах" Кодекса о проступках. Ему назначено наказание в виде штрафа в 60 тысяч сомов и депортации из страны.


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URL: https://www.vb.kg/405057
Теги:
наркотики, суд, США, штраф, Кыргызстан, #АУЦА
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