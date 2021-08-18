В КР проведена инвентаризация почти половины из 356 подлежащих ей законов

В Кыргызстане, согласно указу президента Садыра Жапарова, активно проводится инвентаризация законов для приведения их в соответствие с Конституцией страны, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве.

На встрече Координационного органа по оценке инвентаризации законодательства, организованной Общественным объединением "Кыргызская ассоциация женщин-судей",прошла презентации оценок законов, подготовленных независимыми экспертами этой организации. В частности, эксперты рассказали о проблемных моментах, выявленных в ходе анализа законов и дали свои рекомендации по ним.

Глава наблюдательного совета Общественного объединения "Кыргызской ассоциации женщин-судей" Чинара Айдарбекова отметила, что законы и правовые рамки очень важны. Когда имеется несколько законов, принятых в разные годы, статьи которых порой в какой-то степени даже противоречат друг другу, то сложно принять правильное решение, какому закону стоит отдать приоритет. Процесс принятия правового решения не должен вызывать никаких вопросов, в законодательстве не должно быть противоречий. Правовая система должна быть качественной.

По итогам презентаций и обсуждений, участники заседания озвучили ряд предложений для совершенствования рассмотренных законов: "Об охране и защите от семейного насилия"; "О попечительском совете"; "О государственном социальном заказе";

"О государственных закупках товаров у обществ инвалидов Кыргызской Республики"; "О третейских судах в Кыргызской Республик; "О некоммерческих организациях".

Как уже сообщалось, согласно Указу президента КР "О проведении инвентаризации законодательства КР" от 8 февраля 2021 года, Министерством юстиции и органами исполнительной власти начата инвентаризация законодательства.

Для проведения инвентаризации была создана межведомственная экспертная группа, которая включает в себя 6 отраслевых групп. Для определения количества законов, подлежащих инвентаризации Министерством юстиции был проведен анализ законодательства с 1990 года по 2020 год и определен перечень из 356 законов. В данный перечень не вошли конституционные законы, кодексы, законы о ратификации международных договоров, законы в сфере государственной и муниципальной службы, законы однократного применения и рассчитанные на ограниченный круг лиц. Указанный перечень был распределен между рабочими подгруппами.

Инвентаризация законодательства должна быть завершена до 31 декабря 2021 года.