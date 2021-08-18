Юные спортсмены участвовали в спартакиаде

Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека провели летнюю спартакиаду по месту жительства среди детей и подростков 2009-2010 годов рождения.

В соревнованиях , в которых приняли участие более 600 детей, проходили по таким видам спорта как: легкая атлетика, аркан тартыш, роуп скиппинг, пионербол и мини-футбол.

Летняя спартакиада проходит ежегодно в целях привития здорового образа жизни, приобщения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом и выявления сильнейших спортсменов района для участия в городской спартакиаде.

По итогам соревнований возможность принять участие в городской спатакиаде получили победители:

Октябрьский район: роуп скипинг – МТУ № 6, аркан тартыш – МТУ № 7, пинербол – МТУ № 6, мини-футбол – МТУ № 6;

Первомайский район: мини-футбол и аркан тартыш – МТУ № 12, пионербол, роуп скиппинг и детская лёгкая атлетика – МТУ № 16

Свердловский район: пинербол - МТУ 18, мини-футбол - МТУ № 20, аркан тартыш – МТУ № 17, детская лёгкая атлетика - МТУ № 20, роуп скиппинг - МТУ № 18.

Ожидается последняя, завершающая летняя спартакиада по месту жительства Ленинского района, которая пройдет 26 августа.