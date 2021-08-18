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Россия начала новые учения на таджикско-афганской границе

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Около 1000 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению.

Подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных гаубиц "Гвоздика" и "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению условного противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани".

Дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и "Игла" отразят воздушную атаку условного противника на объекты военной базы.

Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе применения условным противником оружия массового поражения.

Справочно: 201-я военная база в Таджикистане - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.


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URL: https://www.vb.kg/405062
Теги:
граница, Россия, Таджикистан, учения
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