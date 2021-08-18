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Кыргызстанцам напоминают об оплате налога на транспорт, жилье и землю

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане у граждан осталось две недели на своевременную уплату налога на транспорт, жилье и землю.

Государственная налоговая служба призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться имеющимся запасом времени и поспешить с уплатой налога на транспорт, жилье и землю, срок уплаты которых истекает 1 и 2 сентября соответственно.

Налоговая служба призывает не откладывать на последний день, а уплатить налоги заранее, спокойно и без ажиотажа и не терять свое время в очереди в кассы банков.

ГНС напоминает о том, что граждане могут выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/405063
Теги:
ГНС, налоги, транспорт, Кыргызстан, жилье
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