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В Бишкеке открылся центр KOPIA

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке состоялась церемония открытия центра Корейской программы по международному сельскому хозяйству (KOPIA) в Кыргызской Республике и демонстрационного поля, созданного на базе ботанического сада Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщила пресс-служба МСЛиВХ КР.

Основная цель центра KOPIA – подготовка специалистов-практиков по развитию сельского хозяйства, повышение производительности малых фермерских хозяйств путем внедрения новых прогрессивных технологий, проведение научных исследований, подготовка новых кадров, а также обмен опытом с зарубежными партнерами.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вон Чжи, члены делегации Государственного управления сельского развития (RDA) во главе с вице-администратором господином Ким Духо, а также ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков.


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URL: https://www.vb.kg/405065
Теги:
КНУ, Минсельхоз, Южная Корея, Ботанический сад
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