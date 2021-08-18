В Бишкеке открылся центр KOPIA

В Бишкеке состоялась церемония открытия центра Корейской программы по международному сельскому хозяйству (KOPIA) в Кыргызской Республике и демонстрационного поля, созданного на базе ботанического сада Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщила пресс-служба МСЛиВХ КР.

Основная цель центра KOPIA – подготовка специалистов-практиков по развитию сельского хозяйства, повышение производительности малых фермерских хозяйств путем внедрения новых прогрессивных технологий, проведение научных исследований, подготовка новых кадров, а также обмен опытом с зарубежными партнерами.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вон Чжи, члены делегации Государственного управления сельского развития (RDA) во главе с вице-администратором господином Ким Духо, а также ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков.