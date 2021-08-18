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Омурбеку Текебаеву поступило предложение стать послом в Германии

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- Айжан Мамбеталиева
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Политик, экс-депутат Жогорку Кенеша, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев станет послом Кыргызстана в Германии. Об этом радио "Марал" сообщили собственные источники.

По их словам, Текебаеву поступило предложение стать послом, собраны и отправлены на рассмотрение в Германию требуемые документы. Ожидается, что последнее решение по назначению посла выйдет до 10 сентября.

Связаться с самим Омурбеком Текебаевым для не удалось. К слову, в настоящее время послом КР в Германии является Эрлан Абдылдаев, назначенный на эту должность 13 мая.


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URL: https://www.vb.kg/405066
Теги:
Германия, Кыргызстан, посол, Омурбек Текебаев
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