Азербайджан сообщил о новых обстрелах на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана в среду, 18 августа, сообщило о новых обстрелах на границе с Арменией. Об этом пишет [urlhttps://lenta.ru/]lenta.ru[/url] со ссылкой на "Sputnik Азербайджан".

Ночью армянские Вооруженные силы обстреливали азербайджанские позиции в населенных пунктах Кельбаджарского и Кедабекского района, заявила пресс-служба Минобороны. Потерь нет.

Накануне Ереван сообщил, что азербайджанские военные открыли интенсивный обстрел по армянским позициям на границе и по селам Гегаркуникской области. Один военнослужащий Армении погиб. Местным жителям пришлось укрываться от огня. Был открыт ответный огонь, в результате чего погибли трое азербайджанских военных.

В мае Армения заявила, что азербайджанские военнослужащие продвигаются вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей, которые граничат с территориями, перешедшими под контроль Баку по итогам последней войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Азербайджан утверждает, что действует в рамках процесса уточнения границ.