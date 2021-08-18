Украл имущество. В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи Кадыркуловой

В Бишкеке у здания Верховного суда проходит митинг с требованием отставки судьи Свердловского районного суда столицы Алмы Кадыркуловой, которая рассматривает дело по факту мошенничества со стороны бывшего судьи Аламединского районного суда Эмиля Мамытова.

Участники акции возмущены, что судья Кадыркулова затягивает дело и более того, изменила Мамытову меру пресечения, отпустив его под домашний арест.

- Дело в том, что в 2010 году в частную компанию ОсОО "Транс Мониторинг" приняли на работу в качестве гендиректора Эмиля Мамытов и он в течение семи лет воровал у компании имущество и деньги. В последний раз он присвоил участок и расположенное на нем здание, принадлежащие компании. Также он, подделав подпись гражданина России, присвоил себе компанию. Ему было предъявлено обвинение по факту мошенничества и материалы были направлены в суд. Он был взят под стражу, но 7 октября 2020 года судья Свердловского районного суда Алма Кадыркулова отпустила его под домашний арест. Также непонятно, почему дело взяла Алма Кадыркулова, хотя до этого был судья Санжар Чотонов. При этом, Чотонов самоотвод не брал, - с возмущением рассказали участники акции.

Также стало известно, что сообщницей Мамытова по этому делу проходит жена действующего судьи Ашыбека Курманова Айгуль Кожомкулова.

- Она работала нотариусом, которая помогла с оформлением документов. Это дело крайне резонансное, так как потерпевшими по делу проходят инвесторы из России и Казахстана, - добавили митингующие.