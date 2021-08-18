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Внезапно: "Кумтор" заинтересовался мастер-классами по китайской кухне

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- Александра Василькова
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"Кумтор Голд Компани" объявила о приеме коммерческих предложений на консультацию и проведение мастер-класса по приготовлению блюд китайской кухни. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Коммерческое предложение должно включать, но не ограничиваться: каталогом работ, краткой информацией о заявителе с описанием деятельности и документы, подтверждающие государственную регистрацию заявителя.

Коммерческие предложения ждут от соискателей в запечатанных конвертах с пометкой "Китайская Кухня" до 23 августа.


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URL: https://www.vb.kg/405076
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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