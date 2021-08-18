Внезапно: "Кумтор" заинтересовался мастер-классами по китайской кухне

"Кумтор Голд Компани" объявила о приеме коммерческих предложений на консультацию и проведение мастер-класса по приготовлению блюд китайской кухни. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Коммерческое предложение должно включать, но не ограничиваться: каталогом работ, краткой информацией о заявителе с описанием деятельности и документы, подтверждающие государственную регистрацию заявителя.

Коммерческие предложения ждут от соискателей в запечатанных конвертах с пометкой "Китайская Кухня" до 23 августа.