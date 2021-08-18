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Сегодняшняя ситуация не позволит КР принять беженцев из Афганистана

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- Анастасия Карелина
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Сегодня социально-экономическая ситуация не позволит Кыргызстану принять беженцев из Афганистана. Таким мнением поделился на своей странице в Facebook экономист Эмиль Ашымбаев.

По словам Ашымбаева, лучше будет предоставить для них гуманитарный или транзитный коридор в третьи страны.

"Да, мы – Кыргызстан, гостеприимная страна и кыргызстанцы великодушный народ. Во время Великой Отечественной войны кыргызстанцы спасали эвакуированных детей, спасали от голода братьев с Казахстана, мы помогли во время гражданской войны и соседям-таджикам, но сейчас социально-экономическая ситуация не позволит нам принять беженцев с Афганистана.

Мы пробовали принять даже наших кыргызов с Памира и то идея не реализовалась до логического конца, и мы практически подставили наших памирских кыргызов. Уважаемые руководители страны, если мы можем обеспечить 500 визами студентов Афганистана, то будет справедливым дать еще 500 бюджетных мест и нашим выпускникам Баткенской области, на сегодня это наш стратегический регион. Пусть молодежь Баткена закончит передовые ВУЗы хотя бы на уровне страны и свои навыки, опыт и образование будет вкладывать в развитие региона.

И нужно обеспечить их не только бюджетными местами, но и общежитием, разными курсами саморазвития и менеджмента, мы должны думать уже о последовательной смене руководителей регионов на молодые, креативные кадры.

А для беженцев из Афганистана можно организовать гуманитарный или транзитный коридор в третьи страны. Тем самым страна может исполнить и международные обязательства, и не накладывать большую нагрузку на экономику страны", - пишет экономист.


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URL: https://www.vb.kg/405078
Теги:
Афганистан, беженцы, Кыргызстан
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Комментарии
Ирина
18.08.2021, 16:27

Никаких коридоров

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