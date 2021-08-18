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ЮНИСЕФ закупает медицинские товары для борьбы с COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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ЮНИСЕФ закупает медицинские товары на сумму свыше 12 миллионов сомов для оказания помощи Кыргызстану в борьбе с COVID-19.

ЮНИСЕФ поддерживает министерство здравоохранения и социального развития в проведении безопасной иммунизации во время пандемии через предоставление средств индивидуальной защиты для вакцинаторов.

Детский фонд ООН уже передал министерству здравоохранения и социальной защиты средства индивидуальной защиты на сумму свыше 12 000 000 сомов. Также ЮНИСЕФ предоставил 8 000 медицинских масок, 12 500 пар нитриловых перчаток для вакцинаторов, 20 000 пар гинекологических перчаток и 11 350 единиц антисептиков для организаций здравоохранения и медицинских работников. Закупил средства индивидуальной защиты (СИЗ) по запросу министерства через свой отдел снабжения в Копенгагене, где базируется самый большой в мире склад гуманитарной помощи.

Министерство здравоохранения и социальной защиты будет использовать эти предметы первой необходимости для поддержки текущих мероприятий по вакцинации в качестве меры реагирования на пандемию и для защиты медицинских работников, работающих на передовой.

Гинекологические перчатки также доставляются в родовспомогательные учреждения в Бишкеке, Оше и Баткене для повышения безопасности матерей, новорождённых и медицинского персонала. Кроме того, ЮНИСЕФ закупит еще 890 000 медицинских масок для обеспечения безопасной вакцинации против COVID-19.

- ЮНИСЕФ круглосуточно работает над снабжением предметами первой необходимости на глобальном уровне для реагирования на COVID-19. Это включает предоставление вакцин, шприцов, оборудования для иммунизации, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. В тесном сотрудничестве с Правительством Кыргызстана, мы предоставляем эти средства защиты в родильные учреждения и больницы, чтобы каждый человек был защищён", - сказала заместитель представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юлия Олейник.

ЮНИСЕФ продолжит оказание поддержки правительству в борьбе с COVID-19 через обеспечение вакцинами против COVID-19 в рамках инициативы COVAX, закупку оборудования для холодовой цепи для хранения вакцин, обеспечение медработников, работающих на передовой предметами первой необходимости, а также поддерживая общие социально-экономические меры реагирования для обеспечения того, чтобы каждый ребенок мог выжить и развиваться.


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URL: https://www.vb.kg/405082
Теги:
ЮНИСЕФ, Кыргызстан, COVID-19
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