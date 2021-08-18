"Каинды-Кант" планирует привлечь 10 миллилнов долларов кредита от РКФР

На внеочередном годовом собрании ОАО "Каинды-Кант" акционеры приняли решение о привлечении оборотных средств через Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР).

В связи с этим, ОАО "Каинды-Кант" и ОАО "Кошой" выступят в качестве созаемщиков для получения в РКФР развития кредита в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом 10 миллионов долларов сроком на 3 года.

СПРАВКА

ОАО "Каинды - Кант" производит сахар-песок, патоку-мелассу, жом. До 2016 года максимальная производительность завода составляла 50-55 тысяч тонн свекловичного сахара в год.

В октябре 2016 года предприятие получило льготный кредит на 5,5 миллиона долларов от Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). Одновременно с "Каинды-Кант" поддержку получил еще один сахарный завод – ОАО "Кошой" – получивший 10 миллионов доллаоров.