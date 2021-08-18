Фильм "Акыркы көч" включен в конкурс МКФ имени Андрея Тарковского "Зеркало"

Фильм "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") включен в конкурсную программу XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало". Смотр пройдет с 27 по 31 августа в Ивановской области России.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, правительства Ивановской области и Центра развития туризма.

Юбилейный смотр пройдет почти в привычном формате. Гостей и участников ждет обширная программа с кинопоказами и другими культурными событиями. Доступ на показы будет открыт для всех желающих, с обеспечением необходимой социальной дистанции. В ивановском кинотеатре "Лодзь" вход на кинопоказы будет осуществляться по билетам, на остальных площадках фестиваля вход на показы свободный, но количество мест ограничено.

Все творческие встречи и специальные события будут проходить в зонах COVID-free, доступ к которым открыт для аккредитованных участников. Для получения же аккредитации необходимо предъявить справку о прохождении полного курса вакцинации или на месте сделать платный ПЦР-тест.

Картина "Акыркы көч" включена в основную конкурсную программу. Всего в ней девять фильмов: из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. В жюри "Зеркала" вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).

Помимо основного жюри, конкурсную программу будет судить жюри молодых критиков "Голос", которое отдаст свой приз одному из фильмов.

Напомним, что фильм "Акыркы көч" – это совместное детище Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океев и Общественного фонда "Билимкана". Авторы сценария и режиссеры картины – Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсер – Эльнура Осмоналиева. Снимались в фильме: Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов и Гүлсина Чотонова.

"Акыркы көч" – история выдающегося писателя на пенсии. Одинокому пожилому человеку придется сделать выбор, кому помочь – другу писателю, нуждающемуся в дорогом лечении, или брату, попавшему в беду из-за долгов.