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От террористов до встреч в Москве. Как менялось отношение Кремля к Талибану

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Талибы не раз бывали в Москве в последние годы. Причем в 2019 году с делегацией боевиков, или, как все чаще говорят в государственных российских медиа, делегацией "политического крыла движения талибов" встречался даже глава МИД Сергей Лавров. Настоящее Время рассказывает, как менялась риторика России по отношению к группировке "Талибан" в зависимости от расстановки сил.

"Террористы и те, кто им помогает, должны знать: справедливое возмездие неотвратимо. Сегодня самое важное, чтобы на афганскую землю вернулись мир и достойная жизнь, а с территории Афганистана не исходила бы угроза другим странам и международной стабильности", – 20 лет назад эти слова президент России Владимир Путин произнес в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с 43-м президентом США Джорджем Бушем.

2001 год стал переломным для боевиков группировки "Талибан". Они не смогли противостоять силам НАТО и утратили контроль над Кабулом – столицей Афганистана.

Это выступление не только о готовности к сотрудничеству с США. У Кремля были личные счеты с "Талибаном". Боевики признали независимым от Москвы государством Ичкерию – непризнанную сепаратистскую республику в Чечне.

"Были обмены визитами: вице-президент Яндарбиев ездил в Афганистан. И талибы стали помогать Ичкерии, были лагеря, была подготовка боевиков и так далее", – говорит Иван Сафранчук, директор Центра евроазиатских исследований МГИМО.

В 2003 году группировку "Талибан" в России внесли в список террористических организаций. Талибы до сих пор там – на 11-й строчке. Тем не менее еще до конца двухтысячных российские власти начали искать возможности диалога с талибами. Стоит отметить, что это был мировой тренд в международных отношениях. Но Россия могла преследовать еще и личные дипломатические цели, считает научная сотрудница Вашингтонского Института ближневосточной политики Анна Борщевская. К концу второго президентского срока Владимира Путина отношения Москвы и Вашингтона были сильно испорчены.

"Даже когда Путин поддерживал то, что делала Америка в Афганистане, в то же самое время он просил закрытия американской военной базы в Кыргызстане. Она называлась Манас. И вот эта такая двойная игра: мы, с одной стороны, поддерживаем, а с другой стороны, – чтобы Америка шла на уступки, мы не хотим американских баз, говорит о том, что главный приоритет – это не терроризм, а антиамериканизм", – говорит она.

В то же время в России продолжали сажать в тюрьму людей, которых, по мнению суда, считали причастными к "Талибану". Список таких осужденных составили журналисты "Медиазоны". Последний приговор вынесли в августе прошлого года.

Позиция властей в отношении официальных лидеров группировки "Талибан" изменилась. С 2018 года они свободно прилетают в Москву и участвуют в переговорах, в том числе при участии главы МИД Сергея Лаврова. В официальных заявлениях и текстах государственных медиа все реже звучат напоминания о том, что "Талибан" в России признан террористической группировкой.


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URL: https://www.vb.kg/405094
Теги:
Россия, Талибан
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