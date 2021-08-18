Ахмад Масуд призвал афганский народ присоединиться к борьбе против талибов

Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, видного деятеля сопротивления Афганистана в 80-90-х годах прошлого столетия, призвал афганский народ присоединиться к борьбе против талибов, назвав центром сопротивления провинцию Панджшер.

В интервью одной из французских газет он призвал все этнические группы и нации в Афганистане присоединиться к нему и бороться с талибами.

Ахмад Масуд объявил, что все желающие примкнуть к силам сопротивления против талибов должны собраться в провинции Панджшер, "последней свободной провинции страны", в 150 км к северу от Кабула. Он заявил французской газете, что Талибан еще не полностью захватил власть и что борьба с ними может быть продолжена. Он призвал международное сообщество поддержать эту борьбу.

К этому времени ряд политических лидеров, во главе с лидером партии "Исламское общество Афганистана" (Хизби Джамиати Исламии Афганистон), отправились в Пакистан, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. В состав этой делегации также вошли Ахмад Вали Масуд и Ахмад Зия Масуд, два брата Ахмад Шаха Масуда.

Аджмал Селоб, член Фронта сопротивления, в беседе с Радио Озоди сказал, что, если переговоры афганских лидеров в Пакистане не принесут результатов, Ахмад Масуд готов вместе с несколькими лидерами с севера Афганистана организовать сопротивление. В тоже время он выразил оптимизм по поводу результатов переговоров между членами партии "Исламское общество Афганистана" и пакистанскими лидерами, добавив, что эта встреча должна привести к "национальному политическому соглашению".

Аджмал Селоб также сказал, что каждый день из разных уголков Афганистана в Панджшер приезжают очень много молодых людей, и присоединяются к фронту сопротивления, которое готово защитить себя в случае нападения талибов на Панджшер. Талибы пока еще не прокомментировали эту новость о создании фронта сопротивления и не ответили на многочисленные запросы от афганской службы Радио Свобода.

Юнус Кануни, бывший вице-президент, Мухаммад Мохакик, лидер Партии исламского единства Афганистана, Салохиддин Раббани, председатель Партии исламского общества, и ряд других бывших лидеров афганского сопротивления, отправились в воскресенье в Пакистан, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

Талибан, после того, как менее чем за месяц захватил 32 провинции в Афганистане, в воскресенье вошел в Кабул и взял контроль над городом в свои руки. Панджшер – это единственная провинция, которую талибы еще не захватили. Ашраф Гани, президент Афганистана, покинул страну в воскресенье вечером, и до настоящего времени информации о его местопребывании нет.

Амрулла Солех, первый вице-президент Афганистана, говорит, что в соответствии с Конституцией Афганистана, он является исполняющим обязанности президента страны. По его словам, на данный момент он находится в Панджшере и устанавливает контакты с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

В то же время Талибан объявил о том, что "война в Афганистане закончилась" и что власть в стране должна быть передана исламскому эмирату Афганистан, после чего в будущем в Афганистане будет создано "инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы".

Источник: rus.ozodi.org