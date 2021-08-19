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Некоторые иностранные студенты в РФ начнут учебный год дистанционно

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- Евгений Денисенко
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Иностранные студенты, которые не смогут прибыть в российский вуз к началу учебного года, начнут образовательный процесс в удаленном формате. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, почти все вузы начнут учебный год очно 1 сентября, остальные смогут это сделать до 1 ноября 2021 года. Тем же людям, кто не успевает приехать из-за рубежа к этим числам, вузы РФ должны обеспечить параллельное очному дистанционное обучение.

"Независимо от того, находятся они в университете или обучаются удаленно, необходимо обеспечить меры социальной адаптации к стране и региону, культуре и университетскому сообществу. Университет должен стать другом для каждого студента, который выбрал Россию для получения высшего образования", - подчеркнул Фальков.

Он также заявил о недопустимости принудительной вакцинации студентов, в том числе и при заселении в общежития. И призвал в целях профилактики коронавируса развернуть широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации, создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для получения прививки желающими.

Фальков уточнил, что иностранцы, у которых есть полис ОМС, могут сделать прививку от коронавируса за свой счет. "Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы", - уточнил министр.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области считают, что на сей раз, в отличие от прошлогоднего, когда авиасообщение между Россией и Кыргызстаном только восстанавливалось, проблем с приездом в РФ к началу учебного года у молодых соотечественников не возникнет. Полеты осуществляются из КР не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в ряд других российских городов. А с 27 августа авиарейсов между Москвой и Бишкеком станет еще больше - до семи в неделю, на основании решения Оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом. Что касается молодых кыргызстанцев, не укладывающихся по тем или иным причинам в установленные сроки, у них есть возможность приступить к занятиям в дистанционном формате.


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URL: https://www.vb.kg/405098
Теги:
Россия, студенты, Кыргызстан
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