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Кыргызские военные вновь примут участие в танковом биатлоне в России

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- Евгений Денисенко
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В подмосковном парке "Патриот" состоялась жеребьёвка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон". Он пройдет в рамках открывающихся 22 августа Армейских международных игр–2021 (АрМИ-2021), его участниками вновь станут военные Кыргызстана.

Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, впервые жеребьевка проводилась во вновь открытом музее АрМИ, в котором собрана обширная экспозиция по состязаниям прошлых лет.

В жеребьёвке участвовали судьи конкурса и представители команд из 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные, заявленные на 2021 год, были разделены на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 11 команд из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили сборные Абхазии, Катара, Кыргызстана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

По результатам жеребьёвки первого дивизиона в заездах на синих танках в "Индивидуальной гонке" выступят сборные Азербайджана и Сирии, на красных - Китая, Вьетнама и Сербии, на зеленых будут соревноваться сборные России Казахстана и Венесуэлы, на желтых - Беларуси и Узбекистана. Во втором дивизионе за первенство поборются команды: на синих танках - Абхазии и Мали, на желтых - Кыргызстана и Южной Осетии, на красных - Лаоса и Катара, на зелёных - Таджикистана и Мьянмы.

По итогам индивидуальных заездов составится рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа "Индивидуальная гонка".

По сумме результатов трех экипажей от каждой страны будут определены по восемь команд в каждом дивизионе для участия в полуфинальных эстафетах танкового биатлона, которые 31 августа и 1 сентября выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету. Лучшие команды второго дивизиона выявят сильнейшую сборную 3 сентября. В 2022 году она будет участвовать в первом дивизионе.

Финальная эстафета команд первого дивизиона пройдет в день закрытия Армейских международных игр - 4 сентября на подмосковном полигоне Алабино.

В последующие дни до начала соревнований танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин.

Армейские международные игры–2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе соревнований свыше 5 тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

Военные Кыргызстан ежегодно принимают участие в танковом биатлоне, начиная с самого первого конкурса, организованного Министерством обороны РФ в 2014 году.


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URL: https://www.vb.kg/405100
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, танковый биатлон, кыргызско-российское сотрудничество
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